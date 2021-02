Fiumicino | nuova apertura per Amazon | 3 000 posti di lavoro Ecco come candidarsi

(Di giovedì 18 febbraio 2021)apre ae garantisce già parecchidi. La giunta comunale ha approvato un’importante delibera per la realizzazione di un compartonel Quadrante Ovest del territorio. A renderlo noto è proprio il sindaco di, Esterino Montino. In una nota ha specificato che la struttura occuperà 80.000 metri quadrati e che sarà costruita all’interno di un’area di 75 ettari (comprensivi di 28 ettari di spazio verde). Per i dipendenti saranno previsti anche 14 ettari di parcheggio, anziché 8 previsti in precedenza. Leggi anche: Lazio gialla o arancione dal 22 febbraio? Le parole di D’Amato aspettando le valutazioni finali Il centrodisarà attivo h24, sette giorni su sette, e permetterà dunque la creazione di ...

Amazon aprirà a Fiumicino (Roma). La giunta comunale ha appena approvato una delibera che consente la realizzazione di un grande comparto Amazon nel Quadrante Ovest del ...