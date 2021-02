Fiorentina-Spezia, Italiano: “Nzola c’è, viola? Devono ottenere il massimo” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fiorentina-Spezia, Vincenzo Italiano mantiene alta la tensione di tutto il gruppo di calciatori dopo l’incredibile vittoria casalinga ottenuta contro il Milan, ai tempi primatista della Serie A, di Stefano Pioli. Nell’anticipo della 23a giornata del campionato di massima serie del calcio Italiano, i sorprendenti liguri faranno visita alla Fiorentina di Cesare Prandelli in quello che sarà uno scontro salvezza importante per entrambe le formazioni. Soprattutto per i toscani padroni di casa. Il mister che ha condotto in A per la prima volta nella sua storia la società spezzina può sorridere: M’Bala Nzola è finalmente recuperato dopo il ko. Fiorentina-Spezia, Italiano in conferenza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021), Vincenzomantiene alta la tensione di tutto il gruppo di calciatori dopo l’incredibile vittoria casalinga ottenuta contro il Milan, ai tempi primatista della Serie A, di Stefano Pioli. Nell’anticipo della 23a giornata del campionato di massima serie del calcio, i sorprendenti liguri faranno visita alladi Cesare Prandelli in quello che sarà uno scontro salvezza importante per entrambe le formazioni. Soprattutto per i toscani padroni di casa. Il mister che ha condotto in A per la prima volta nella sua storia la società spezzina può sorridere: M’Balaè finalmente recuperato dopo il ko.in conferenza ...

