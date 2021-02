Fiorentina-Spezia domani in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fiorentina e Spezia si affrontano nell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021. Le due squadre stanno vivendo momenti opposti, ma inseguono entrambe lo stesso obiettivo, vale a dire la salvezza. Sei punti nelle ultime due gare per gli uomini di Italiano, che hanno un margine significativo sulla zona salvezza ma non vogliono abbassare la guardia. Due sconfitte invece negli ultimi due turni per la viola, costantemente in difficoltà. Per evitare guai peggiori in futuro, dunque, sarà cruciale ottenere dei punti. Venerdì 19 febbraio alle ore 18.30 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv e streaming su Sky Sport Serie A, ma sarà visibile anche sulla piattaforma Sky Go per gli abbonati. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021)si affrontano nell’anticipo della ventitreesima giornata di. Le due squadre stanno vivendo momenti opposti, ma inseguono entrambe lo stesso obiettivo, vale a dire la salvezza. Sei punti nelle ultime due gare per gli uomini di Italiano, che hanno un margine significativo sulla zona salvezza ma non vogliono abbassare la guardia. Due sconfitte invece negli ultimi due turni per la viola, costantemente in difficoltà. Per evitare guai peggiori in futuro, dunque, sarà cruciale ottenere dei punti. Venerdì 19 febbraio alle ore 18.30 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso intv esu Sky SportA, ma sarà visibile anche sulla piattaforma Sky Go per gli abbonati. SportFace.

