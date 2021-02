Fiorentina-Spezia 19 febbraio ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

newslagoleadait : #SerieA 23^ giornata, le formazioni ufficiali di #FiorentinaSpezia. Calcio d'inizio alle 18.30 ?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Fiorentina-Spezia, le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Fiorentina-Spezia, le formazioni ufficiali - mauzbetting : Fiorentina - Spezia 1/5U - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Fiorentina-Spezia, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Spezia

Commenta per primo Sono da poco ufficiali le formazioni di, in campo alle 18.30 per il primo anticipo della 23esima giornata:: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Bonaventura; ...Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli ...Le formazioni ufficiali di Fiorentina – Spezia, gara valida per la 4ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2020 – 2021: Fiorentina: (3-5-2) Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Venuti, Am ...Le formazioni ufficiali di Fiorentina Spezia match valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Fiorentina-Spezia, matc ...