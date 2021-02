Finanziamenti e fondi di garanzia PMI previsti con la Legge di Bilancio 2021 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nei momenti di crisi economica più neri, le Piccole medie imprese possono contare su dei fondi strutturali che danno vita a dei sostegni economici importanti. Per il 2021 si può attingere al fondo garantito (ex L.662/1996) e confermato dalla Legge di Bilancio 2021, per i prossimi anni invece sono stati stanziati 500 milioni per il 2022, 1 miliardo di euro per il 2023, 1,5 miliardi per il 2024, 1 miliardo e 500 milioni per il biennio 2025/2026. Fondo di garanzia per PMI e imprese con meno di 499 dipendenti In più fino al 30 giugno 2021 è stato esteso il Fondo di garanzia per le PMI e le imprese con meno di 499 dipendenti ma danneggiate dalla pandemia Covid. Questo aiuto dello Stato consente l’accesso al credito, importante per investimenti o ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nei momenti di crisi economica più neri, le Piccole medie imprese possono contare su deistrutturali che danno vita a dei sostegni economici importanti. Per ilsi può attingere al fondo garantito (ex L.662/1996) e confermato dalladi, per i prossimi anni invece sono stati stanziati 500 milioni per il 2022, 1 miliardo di euro per il 2023, 1,5 miliardi per il 2024, 1 miliardo e 500 milioni per il biennio 2025/2026. Fondo diper PMI e imprese con meno di 499 dipendenti In più fino al 30 giugnoè stato esteso il Fondo diper le PMI e le imprese con meno di 499 dipendenti ma danneggiate dalla pandemia Covid. Questo aiuto dello Stato consente l’accesso al credito, importante per investimenti o ...

