Film Out è il nuovo singolo dei BTS per il cinema giapponese | tutti i dettagli

Un nuovo singolo dei BTS così, all'improvviso, è stato annunciato nelle ultime ore. Film Out non è semplicemente una new entry nel repertorio del settetto sud coreano. Il brano è stato scelto per la colonna sonora di un Film giapponese e per l'occasione i Bangtan Bous hanno collaborato proprio con una band j-pop in un progetto comune. Film Out, infatti, è stata scritta da Ivory Shimizu già frontman e autore per il gruppo j-pop Back Number. Shimizu non ha nascosto le sue perplessità nell'affidare ad altri esecutori un brano che aveva immaginato come eseguito da lui o dalla sua band. A convincerlo, piuttosto, è stato il suggerimento di Jungkook sulla melodia. Il risultato è stato entusiasmante, afferma Shimizu, e la collaborazione con i BTS è stata

