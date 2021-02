Fiera Milano | ottiene due contratti di finanziamento per 62 milioni

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Fiera Milano ha sottoscritto duediper complessivi 62di euro. Le nuove risorse – spiega una nota – contribuiranno a rafforzare la struttura finanziaria e a dar maggior sostegno all’operatività del Gruppo, in un periodo ancora caratterizzato dalle incertezze legate all’evoluzione della pandemia Covid-19, anche in vista dell’attuazione del nuovo Piano Strategico 2021-2025 che sarà presentato al mercato il prossimo 23 febbraio. In particolare, Fiera Milano ha sottoscritto, in data 17 febbraio 2021, uncon un pool di primari istituti bancari italiani costituito da Intesa Sanpaolo (Banca Agente e SACE Agent), Banco BPM e UniCredit per 55di euro con scadenza al 31 dicembre 2025. Ilsarà erogato in un’unica ...