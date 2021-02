Fiducia al governo Draghi, la diretta – Dopo la larga maggioranza al Senato il premier oggi alla Camera: al via il dibattito generale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Incassata la Fiducia al Senato con 262 Sì, 40 voti contrari (di cui 15 del Movimento 5 stelle) e 8 assenti, Mario Draghi oggi è a Montecitorio per il bis. Anche qui l’esito della votazione appare scontato, vista la larghissima maggioranza che sostiene il nuovo esecutivo, ma il premier nel corso della replica ai deputati potrebbe fornire nuovi dettagli sul suo programma di governo. Le principali direttrici sono già state chiarite ieri: l’ambiente, la digitalizzazione del Paese, la riforma del fisco e le politiche del lavoro, la parità di genere, la garanzia di continuità con il Conte 2, la cui “mole di lavoro” sarà la base da cui ripartire per il Recovery plan, l’europeismo e l’irrinunciabilità dell’euro. Resta da capire, anche alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Incassata laalcon 262 Sì, 40 voti contrari (di cui 15 del Movimento 5 stelle) e 8 assenti, Marioè a Montecitorio per il bis. Anche qui l’esito della votazione appare scontato, vista la larghissimache sostiene il nuovo esecutivo, ma ilnel corso della replica ai deputati potrebbe fornire nuovi dettagli sul suo programma di. Le principali direttrici sono già state chiarite ieri: l’ambiente, la digitalizzazione del Paese, la riforma del fisco e le politiche del lavoro, la parità di genere, la garanzia di continuità con il Conte 2, la cui “mole di lavoro” sarà la base da cui ripartire per il Recovery plan, l’europeismo e l’irrinunciabilità dell’euro. Resta da capire, anche...

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - matteosalvinimi : Il mio intervento in #Senato per conto della Lega sulla fiducia al governo Draghi. Grazie per la vostra attenzione,… - emmabonino : Qui una volta era tutto un 'usciamo dall'euro'. Per questo sono particolarmente contenta di poter votare con… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @lauranaka: La serietà è sempre umile. #Draghi ringrazia per stima accordatagli ma aggiunge che 'questa dovrà essere validata nei fatti'… - microcerotis : RT @Pinodemarco: A proposito, Ale Di Battista ci ricorda che al Senato della Repubblica italiana ieri è stata votata la fiducia al governo… -