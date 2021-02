Fiamme al campo di atletica, scatta l'allarme: area messa in sicurezza (Di venerdì 19 febbraio 2021) Principio d'incendio al campo di atletica. Nel primo pomeriggio di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rosmini a Bassano del Grappa, a seguito della segnalazione di un piccolo rogo che ... Leggi su vicenzatoday (Di venerdì 19 febbraio 2021) Principio d'incendio aldi. Nel primo pomeriggio di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rosmini a Bassano del Grappa, a seguito della segnalazione di un piccolo rogo che ...

vvfveneto : #18febbraio #BassanodelGrappa(VI), nel pomeriggio, #incendio di un box presso il campo di atletica utilizzato come… - ilbassanese : Fiamme al campo di atletica, scatta l’allarme: area messa in sicurezza - adatit1 : RT @OizaQueensday: Il nuovo campo di Moria, la soluzione a quello precedente andato in fiamme. Si prosegue così.. - Louissince1991 : RT @OizaQueensday: Il nuovo campo di Moria, la soluzione a quello precedente andato in fiamme. Si prosegue così.. - valeriosaitta1 : Altroché s'è un problema reale quello di questo Riccardo! Non è certo la 1a volta che le sue fiamme si lamentano ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiamme campo Fiamme al campo di atletica, scatta l'allarme: area messa in sicurezza Principio d'incendio al campo di atletica. Nel primo pomeriggio di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via ... I pompieri hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento di tutto il ...

Fiamme nel box della società di pallavolo al campo di atletica ...del Grappa al campo di atletica di Santa Croce per un principio d'incendio di un box utilizzato come deposito sportivo da una società di pallavolo. I pompieri hanno prontamente spento le fiamme, ...

Fiamme nel box della società di pallavolo al campo di atletica Il Giornale di Vicenza Fiamme nel box della società di pallavolo al campo di atletica Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rosmini a Bassano del Grappa al campo di atletica di Santa Croce per... Scopri di più ...

Fideiussioni illegittime per oltre 217 milioni di euro: 46 denunce Grottammare, 18 febbraio 2021 - La guardia di finanza di Ascoli ha terminato l’indagine “Garantisce lui”, condotta nel campo dell’attività abusiva finanziaria, nello specifico nel rilascio di fideiuss ...

Principio d'incendio aldi atletica. Nel primo pomeriggio di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via ... I pompieri hanno spento le, evitando il coinvolgimento di tutto il ......del Grappa aldi atletica di Santa Croce per un principio d'incendio di un box utilizzato come deposito sportivo da una società di pallavolo. I pompieri hanno prontamente spento le, ...Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rosmini a Bassano del Grappa al campo di atletica di Santa Croce per... Scopri di più ...Grottammare, 18 febbraio 2021 - La guardia di finanza di Ascoli ha terminato l’indagine “Garantisce lui”, condotta nel campo dell’attività abusiva finanziaria, nello specifico nel rilascio di fideiuss ...