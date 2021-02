“Festival di Sanremo”: c’è il primo caso positivo tra gli artisti in gara (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si tratta di uno dei membri della band “Extraliscio” Era inevitabile che prima o poi anche al “Festival di Sanremo” (2 – 6 marzo) arrivasse il primo caso Covid. Nelle scorse settimane, in conferenza stampa, Amadeus, aveva spiegato come per l’organizzazione della rassegna stiano seguendo ben 38 pagine di protocollo che prevedono, inevitabilmente, una serie di tamponi quasi di routine. In uno degli ultimi controlli, con l’arrivo al Teatro Ariston, è stata riscontrata la positività di uno del membri della band degli Extraliscio: si dovrebbe trattare di MorenoConficconi, detto il Biondo. La notizia che ha iniziato a circolare è poi stata confermata all’Adnkronos. La band va ora in isolamento anche se il cantante dovrà essere sottoposto, dopo aver fatto tampone antigeno, anche a uno molecolare. Se venisse confermata la ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si tratta di uno dei membri della band “Extraliscio” Era inevitabile che prima o poi anche al “di” (2 – 6 marzo) arrivasse ilCovid. Nelle scorse settimane, in conferenza stampa, Amadeus, aveva spiegato come per l’organizzazione della rassegna stiano seguendo ben 38 pagine di protocollo che prevedono, inevitabilmente, una serie di tamponi quasi di routine. In uno degli ultimi controlli, con l’arrivo al Teatro Ariston, è stata riscontrata la positività di uno del membri della band degli Extraliscio: si dovrebbe trattare di MorenoConficconi, detto il Biondo. La notizia che ha iniziato a circolare è poi stata confermata all’Adnkronos. La band va ora in isolamento anche se il cantante dovrà essere sottoposto, dopo aver fatto tampone antigeno, anche a uno molecolare. Se venisse confermata la ...

