Festa del Cinema di Roma 2021 | date e organizzazione | il Covid plasma la Settima Arte

Leggi su chedonna

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ladeldisi prepara alla 16esima edizione: lasarà omaggiata, come di consueto, all’Auditorium Parco della Musica. Ledella manizione. Ilè in stallo, ma non si ferma. Questo è il messaggio da lanciare in un periodo particolare, momento storico in cui il settore della celluloide sta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it