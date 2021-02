Federica Panicucci, cosa ha fatto alle mani? Ce lo spiega lei stessa – FOTO (Di giovedì 18 febbraio 2021) Federica Panicucci spiega cosa ha fatto alle mani. Pubblica una FOTO sui social con le dita fasciate e ringrazia i suoi fan per la vicinanza. Ritorna finalmente a sorridere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 18 febbraio 2021)ha. Pubblica unasui social con le dita fasciate e ringrazia i suoi fan per la vicinanza. Ritorna finalmente a sorridere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

