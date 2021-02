“Fate: The Winx Saga”: annunciata la seconda stagione (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’annuncio di Netflix Netflix annuncia la seconda stagione di “Fate: The Winx Saga“, la serie live action firmata da Brian Young (The Vampire Diaries) e ispirata al cartone animato italiano creato da Iginio Straffi. La seconda stagione della serie originale Netflix sarà composta da otto episodi della durata di un’ora ciascuno e sarà prodotta da Archery Pictures Production, in associazione con Rainbow. La produzione inizierà entro la fine dell’anno in Irlanda. Confermato il cast della prima stagione: Abigail Cowen nel ruolo di Bloom, Hannah van der Westhuysen nel ruolo di Stella, Precious Mustapha nel ruolo di Aisha, Eliot Salt nel ruolo di Terra ed Elisha Applebaum nel ruolo di Musa. Leggi anche: “Fate: The Winx ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’annuncio di Netflix Netflix annuncia ladi “: The“, la serie live action firmata da Brian Young (The Vampire Diaries) e ispirata al cartone animato italiano creato da Iginio Straffi. Ladella serie originale Netflix sarà composta da otto episodi della durata di un’ora ciascuno e sarà prodotta da Archery Pictures Production, in associazione con Rainbow. La produzione inizierà entro la fine dell’anno in Irlanda. Confermato il cast della prima: Abigail Cowen nel ruolo di Bloom, Hannah van der Westhuysen nel ruolo di Stella, Precious Mustapha nel ruolo di Aisha, Eliot Salt nel ruolo di Terra ed Elisha Applebaum nel ruolo di Musa. Leggi anche: “: The...

