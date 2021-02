Fate: The Winx Saga 2, Netflix rinnova la serie per una nuova stagione (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un video ha annunciato ufficialmente Fate: The Winx Saga 2, Netflix infatti ha rinnovato per una seconda stagione la serie live action dedicata alle celebri Fate del Winx Club. Fate: The Winx Saga 2 è realtà: Netflix ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione della serie live action firmata da Brian Young (The Vampire Diaries) e ispirata al cartone animato italiano creato da Iginio Straffi. Insieme all'annuncio ufficiale arrivato con un breve video, Netflix ha già comunicato che la seconda stagione della sua serie originale sarà composta da 8 episodi della durata di un'ora ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un video ha annunciato ufficialmente: The2,infatti hato per una secondalalive action dedicata alle celebridelClub.: The2 è realtà:ha annunciato il rinnovo per una secondadellalive action firmata da Brian Young (The Vampire Diaries) e ispirata al cartone animato italiano creato da Iginio Straffi. Insieme all'annuncio ufficiale arrivato con un breve video,ha già comunicato che la secondadella suaoriginale sarà composta da 8 episodi della durata di un'ora ...

