Farmaci anti Covid in vendita on line I Nas hanno già oscurato 217 siti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il nuovo fronte delle truffe digitali è il vaccino: diffidare dal mercato nero. Il questore: «Su internet è sempre meglio dubitare». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il nuovo fronte delle truffe digitali è il vaccino: diffidare dal mercato nero. Il questore: «Su internet è sempre meglio dubitare».

