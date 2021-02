“Faide | estorsioni | traffico di droga e possesso illegale di armi” | 11 misure cautelari nel Nuorese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 febbraio 2021) La mattina del 18 febbraio la polizia ha eseguito un’operazione che ha portato a undicitra Noragugume, Dualchi, Birori, Macomer e Orune, nel, per i reati di estorsione,. Cinque persone sono finite in carcere, tre agli arresti domiciliari, due hanno ricevuto la misura dell’obbligo di dimora e una quella dell’obbligo di firma, secondo il provvedimento della Gip del tribunale di Oristano Federica Fulgheri su richiesta del Pm Marco De Crescenzo. L’indagine è stata avviata agli inizi del 2020 a seguito di un’estorsione negli ambienti agro-pastorali tra Dualchi e Noragugume. Tre degli indagati sono accusati di avere richiesto denaro per impossessarsi di alcuni appezzamenti di terreno nell’ambito dei dissidi tra diverse famiglie coinvolte in una sanguinosa faida di ...