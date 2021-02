Facebook in Australia è riuscito a bannare la sua stessa pagina Facebook (Di giovedì 18 febbraio 2021) Canberra, abbiamo un problema. Quel che sta accadendo con Facebook in Australia sta creando grande confusione. Dopo gli annunci dei giorni scorsi, infatti, il social network sta impedendo agli utenti di condividere le news e alle pagine dei vari quotidiani iscritti alla piattaoforma di pubblicare le proprie notizie nel feed. La confusione, però, non ha generato caos solamente tra i giornali online e gli utenti: a un certo punto, infatti, Facebook ha bannato anche la sua stessa pagina Facebook. LEGGI ANCHE > I giornalisti Australiani: «Spiazzati da Facebook, assurdo bloccare le notizie anche sulla campagna vaccinale che parte lunedì» Adesso la situazione è tornata alla normalità e ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Canberra, abbiamo un problema. Quel che sta accadendo coninsta creando grande confusione. Dopo gli annunci dei giorni scorsi, infatti, il social network sta impedendo agli utenti di condividere le news e alle pagine dei vari quotidiani iscritti alla piattaoforma di pubblicare le proprie notizie nel feed. La confusione, però, non ha generato caos solamente tra i giornali online e gli utenti: a un certo punto, infatti,ha bannato anche la sua. LEGGI ANCHE > I giornalistini: «Spiazzati da, assurdo bloccare le notizie anche sulla campagna vaccinale che parte lunedì» Adesso la situazione è tornata alla normalità e ...

