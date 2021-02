Facebook blocca l’Australia dalla visione delle notizie (Di giovedì 18 febbraio 2021) Facebook blocca l’Australia dalla condivisione o dalla visualizzazione delle notizie sulla piattaforma, causando molto allarme sull’accesso pubblico alle informazioni chiave. Facebook dopo aver minacciato l’Australia pochi mesi fa, decide di agire. Gli australiani giovedì si sono svegliati per scoprire che le pagine Facebook di tutti i siti di notizie locali e globali non erano disponibili. Leggi su periodicodaily (Di giovedì 18 febbraio 2021)condivisualizzazionesulla piattaforma, causando molto allarme sull’accesso pubblico alle informazioni chiave.dopo aver minacciatopochi mesi fa, decide di agire. Gli australiani giovedì si sono svegliati per scoprire che le paginedi tutti i siti dilocali e globali non erano disponibili.

