Facebook blocca l’accesso alle pagine dei media in Australia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Facebook ha bloccato le pagine sulla sua piattaforma dei media locali e internazionali in Australia, come risposta alla legge che governo e parlamento di Canberra stanno adottando per costringere i giganti del tech a pagare i contenuti informativi. Gli utenti Australiani non possono più accedere alle pagine Fb dei media Australiani o esteri e di numerosi servizi governativi - fra cui quelli sanitari, di polizia e di emergenza - mentre chi vive fuori dall'Australia non può accedere alle pagine Facebook dei media Australiani.Il governo di Canberra ha reagito dicendo che questa mossa mette a rischio la "credibilità" del ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 18 febbraio 2021)hato lesulla sua piattaforma deilocali e internazionali in, come risposta alla legge che governo e parlamento di Canberra stanno adottando per costringere i giganti del tech a pagare i contenuti informativi. Gli utentini non possono più accedereFb deini o esteri e di numerosi servizi governativi - fra cui quelli sanitari, di polizia e di emergenza - mentre chi vive fuori dall'non può accederedeini.Il governo di Canberra ha reagito dicendo che questa mossa mette a rischio la "credibilità" del ...

