Facebook blocca la condivisione di notizie in Australia. Il governo: "Non ci faremo intimidire" (Di giovedì 18 febbraio 2021) Canberra, 18 feb – Braccio di ferro in Australia tra Facebook e governo: il social ha bloccato agli utenti Australiani la condivisione di link e notizie come rappresaglia per un disegno di legge che costringe i colossi del web a pagare gli editori per la condivisione delle notizie. Il social per di più ha oscurato anche numerosi servizi governativi come quelli sanitari, di polizia e di emergenza. Dal canto suo il governo Australiano replica: "Facebook arrogante, non ci faremo intimidire".

