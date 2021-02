Facebook blocca la condivisione di news in Australia: cosa sta succedendo (Di giovedì 18 febbraio 2021) In Australia è scontro tra Facebook e il governo. Il social ha bloccato agli utenti Australiani la condivisione di link e notizie, sia locali che estere, oscurando anche numerosi servizi governativi come quelli sanitari, di polizia e di emergenza. Una decisione senza precedenti in risposta ad un disegno di legge, ora all’esame del Senato, che intende costringere i colossi del web a pagare gli editori per la condivisione delle news. Facebook in Australia, cosa sta succedendo Il parlamento Australiano sta discutendo una modifica al Consumer Act 2010, che introduce un nuovo regolamento che impone alle piattaforme digitali di pagare per la condivisione delle ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021) Inè scontro trae il governo. Il social hato agli utentini ladi link e notizie, sia locali che estere, oscurando anche numerosi servizi governativi come quelli sanitari, di polizia e di emergenza. Una decisione senza precedenti in risposta ad un disegno di legge, ora all’esame del Senato, che intende costringere i colossi del web a pagare gli editori per ladelleinstaIl parlamentono sta discutendo una modifica al Consumer Act 2010, che introduce un nuovo regolamento che impone alle piattaforme digitali di pagare per ladelle ...

