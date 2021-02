F1 | Christian Horner | “La Mercedes? Sta pensando a Verstappen per il dopo Hamilton

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Mentre l’inizio della stagione 2021 di F1 si avvicina, c’è chi in qualche modo si proietta verso un futuro fatto di rumors e di un mercato che riguarderebbe tanto i piloti quanto le scuderie.infatti, il team principal della Red Bull, non si è nascosto e ai microfoni del sito F1-insider.com, ha esposto il suo punto di vista su un possibile intrigo di mercato. “Sono sicuro – ha detto– che se Lewis dovesse decidere di fermarsi, Max sarebbe il pilota in cima alla loro lista anche se hanno George Russell e altri piloti a disposizione”. Poi ha proseguito: “Sta a noi mettergli a disposizione una macchina competitiva. E’ quello che vuole lui e che vogliamo noi: siamo sulla stessa barca. Il legame con Max e’ molto forte, lui crede nel progetto e nelle persone che ...

infoitsport : F1, Christian Horner: 'Attualmente il rapporto con Max è molto forte' - infoitsport : F1 | Christian Horner | “Attualmente il rapporto con Max è molto forte” - Gianludale27 : Dopo aver annunciato l'acquisizione delle Power Unit Honda, Christian Horner ha parlato dei programmi della nuova R… - _homecoming92 : Scopro solo ora che Christian Horner è sposato con Geri Halliwell ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Christian Horner

OA Sport

"Sono sicuro che dovesse Lewis decidere di fermarsi, Max sarebbe il pilota in cima alla loro lista anche se hanno anche George Russell e altri piloti a disposizione"., team principal della Red Bull, e' consapevole che al termine della stagione, quando Hamilton potrebbe scegliere di fermarsi, la Mercedes potrebbe andare all'assalto di Verstappen per ...non ha escluso un accordo di collaborazione tra la Red Bull e le altre squadre dello schieramento per la fornitura delle power unit a partire dalla stagione 2022. In un'intervista ...Christian Horner infatti, il team principal della Red Bull, non si è nascosto e ai microfoni del sito F1-insider.com, ha esposto il suo punto di vista su un possibile intrigo di mercato ...F1 - Il Team Principal della Red Bull ammette con orgoglio che Verstappen sarebbe il primo sostituto di Hamilton ...