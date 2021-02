Ex Ilva, sindacati convocati al ministero dello Sviluppo Economico: sul tavolo la sentenza del Tar sullo spegnimento dell’area a caldo (Di giovedì 18 febbraio 2021) La vicenda dell’ex Ilva piomba subito sul tavolo del neo-ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti. Dopo la sentenza del Tar di Lecce che ha ordinato lo spegnimento dell’area a caldo del siderurgico tarantino entro 60 giorni, il successore di Stefano Patuanelli ha convocato i sindacati al ministero alle 14.30 di venerdì. Fiom, Uilm e Fim avevano inviato una lettera al Mise, al ministro del Lavoro, a quello della Transizione ecologica e al Mef chiedendo un incontro urgente dopo la pronuncia dei giudici amministrativi che ritengono ci sia ancora una “situazione di grave pericolo” per la salute dei cittadini. I sindacati avevano ricordato che l’avvio della fermata “avrà come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) La vicenda dell’expiomba subito suldel neo-ministro, Giancarlo Giorgetti. Dopo ladel Tar di Lecce che ha ordinato lodel siderurgico tarantino entro 60 giorni, il successore di Stefano Patuanelli ha convocato ialalle 14.30 di venerdì. Fiom, Uilm e Fim avevano inviato una lettera al Mise, al ministro del Lavoro, a quello della Transizione ecologica e al Mef chiedendo un incontro urgente dopo la pronuncia dei giudici amministrativi che ritengono ci sia ancora una “situazione di grave pericolo” per la salute dei cittadini. Iavevano ricordato che l’avvio della fermata “avrà come ...

