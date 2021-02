Ex comandante dei vigili condannato: "Veicolò idee razziste" (Di giovedì 18 febbraio 2021) Biassono (Monza), 18 Febbraio 2021 - Mostrandosi "al mondo in divisa da Ss " non ha "solo pubblicamente esaltato principi e valori antidemocratici propri del nazismo e del fascismo, ma ha veicolato un ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 18 febbraio 2021) Biassono (Monza), 18 Febbraio 2021 - Mostrandosi "al mondo in divisa da Ss " non ha "solo pubblicamente esaltato principi e valori antidemocratici propri del nazismo e del fascismo, ma ha veicolato un ...

Ultime Notizie dalla rete : comandante dei Ex comandante dei vigili condannato: "Veicolò idee razziste" ... come gli aveva chiesto uno dei suoi vigili, incuriosito dalla passione del comandante per le rivisitazioni storiche di ampio genere e poi, a chi ironicamente gli aveva chiesto se quella che ...

Dai sequestri in Aspromonte alla collaborazione con Falcone, il sottotenente Calarco si congeda dall'Arma Per i saluti è arrivato a Como il comandante della Legione Carabinieri "Lombardia", generale di ... e ha guidato la liberazione di un ostaggio vittima di un sequestro di persona e l'arresto di uno dei ...

