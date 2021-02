Europa League | Stella Rossa-Milan | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Anche le italiane riabbracciano l’. Insieme alla Roma di Paulo Fonseca, anche ildi Stefano Pioli è pronto a scendere in campo nei match delle ore 18:55 valevoli per l’andata dei sedicesimi della seconda competizione europea per club che lo scorso anno ha visto trionfare il Siviglia in finale contro l’Inter di Antonio Conte. In terra serba, infatti, i rossoneri sono pronti a chiudere la contesa già nei primi novanta minuti contro un vecchio rivale di mille battaglie: sarà Dejan Stankovic, ex calciatore dell’Inter, ad accogliere la sua vecchia avversaria facendo gli onori di casa. I meneghini si troveranno di fronte anche un italiano “emigrato” nei Balcani per rivitalizzare la sua carriera: è Diego Falcinelli che tenterà di dare un dispiacere al. Ecco le ultime dal match...