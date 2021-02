Europa League – Stella Rossa-Milan 2-2: il film della partita | VIDEO (Di giovedì 18 febbraio 2021) Soltanto un pareggio, 2-2, per il Milan di Stefano Pioli in casa della Stella Rossa di Dejan Stankovi?. Beffa per il Diavolo, raggiunto da un gol al 93' Europa League – Stella Rossa-Milan 2-2: il film della partita VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 18 febbraio 2021) Soltanto un pareggio, 2-2, per ildi Stefano Pioli in casadi Dejan Stankovi?. Beffa per il Diavolo, raggiunto da un gol al 93'2-2: ilPianeta

sscnapoli : ?? | I convocati di #GranadaNapoli ?? - SkySport : ??? BRAGA-ROMA 0-2 Risultato finale ? ? #Dzeko (5') ? #Mayoral (87') ? Europa League - andata dei sedicesimi di fina… - SkySport : Braga-Roma, Fonseca: 'Grande spirito di squadra. Dzeko? Importante segni, non la fascia' - TheEnigma88 : RT @EdoardoMecca1: Ci siamo arrabbiati, abbiamo sbraitato, siamo delusi ma la partita è finita. E c’è il ritorno. Ed io ci credo. Perché è… - marinabeccuti : Prestiti - Male Meite in Europa League, Aina in gol nel recupero di Premier -