Europa League | Stella Rossa-Milan 0-0 | gol annullato a Castillejo | LIVE NEWS

sscnapoli : ?? | I convocati di #GranadaNapoli ?? - romatv : ???? È il giorno di #BragaRoma ???? Chi potrà trascinare l’@OfficialASRoma in questi sedicesimi di andata di Europa… - sscnapoli : ?? | #GranadaNapoli sarà diretta dall’arbitro russo Karasev ?? - bauronomics : RT @Gazzetta_it: VAR - Milan: goal annullato, il punteggio resta 0:0 - Gazzetta_it : VAR - Milan: goal annullato, il punteggio resta 0:0 -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Sport Fanpage

STELLA ROSSA - MILAN 0 - 0 LIVE STELLA ROSSA (3 - 4 - 2 - 1): Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, Petrovic, Rodic; Ben Nabouhane, Ivanic; Falcinelli. All.: Stankovic MILAN (4 - 2 - ...BRAGA - ROMA 0 - 0 LIVE BRAGA (4 - 3 - 3): Matheus; Esgaio, Tormena, Silva, Sequeira; Al Musrati, Fransergio, Gaitan; R. Horta, Sporar, Galeno. All. Carvalhal ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Lopez; Mancini, ...Sono ufficiali, da pochi minuti, le formazioni con cui scenderanno in campo Stella Rossa e Milan, partita d'andata valida per i sedicesimi di Europa League.Diretta Stella Rossa Milan. Streaming video e tv del match valevole per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League ...