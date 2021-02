Europa League | Stella Rossa-Milan 0-0 | due gol annullati ai rossoneri | LIVE NEWS

sscnapoli : ?? | I convocati di #GranadaNapoli ?? - romatv : ???? È il giorno di #BragaRoma ???? Chi potrà trascinare l’@OfficialASRoma in questi sedicesimi di andata di Europa… - sscnapoli : ?? | #GranadaNapoli sarà diretta dall’arbitro russo Karasev ?? - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Gol! Sporting Braga - Roma 0-1, rete di Dzeko E. (ROM) - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: VAR - Milan: goal annullato, il punteggio resta 0:0 -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Sport Fanpage

Questa sera, alle 18.55, si giocherà a Braga l'andata dei sedicesimi ditra Sporting Braga e Roma. Occhi puntati su Edin Dzeko, bomber della Roma che, salvo colpi di scena, sarà titolare dal primo minuto. Ecco le formazioni con cui si affronteranno le due ...Sono ufficiali, da pochi minuti, le formazioni con cui scenderanno in campo Stella Rossa e Milan, partita d'andata valida per i sedicesimi di. STELLA ROSSA (3 - 4 - 2 - 1): Borjan; Degenek, Milunovi, Pankov; Gobelji, Kanga, Petrovi, Rodí; Ben Nabouhane, Ivani; Falcinelli. All. Stankovi MILAN (4 - 2 - 3 - 1) : G. Donnarumma; ...Questa sera, alle 18.55, si giocherà a Braga l’andata dei sedicesimi di Europa League tra Sporting Braga e Roma.Diretta Braga Roma. Streaming video e tv del match valevole per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League.