Europa League | Milan pari con la Stella Rossa | Roma ok a Braga

(Adnkronos) - Il Milan si fa raggiungere nel recupero e pareggia con la Stella Rossa, la Roma passa a Braga. E' in chiaroscuro il pomeriggio delle italiane nell'andata dei sedicesimi di Europa League. Sfortunato 2-2 del Milan a Belgrado: i rossoneri passano in vantaggio al 42' grazie a una autorete di Pankov, al 51' Kanga pareggia su rigore e al 61' sempre su penalty Theo Hernandez riporta avanti la squadra di Pioli, ma al 92' arriva la doccia fredda del gol di Pankov con un colpo di testa. La Stella Rossa trova il 2-2 in inferiorità numerica per l'espulsione di Rodic al 77' per somma di ammonizioni. Va decisamente meglio alla Roma, che torna dalla trasferta in Portogallo con una vittoria per 2-0 che ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Stella Rossa, Stankovic: 'Il mio derby era stasera. Milan micidiale, ma non abbiamo mollato. Il battibecco con Pioli...' Commenta per primo Dejan Stankovic , tecnico della Stella Rossa , parla a Sky Sport dopo il pareggio con il Milan nell'andata dei sedicesimi di Europa League: 'Il Milan è micidiale, molto veloce. Non abbiamo mollato e sono contento per i ragazzi'. DERBY - 'Il mio derby era stasera, poi vediamo cosa succede'. STADIO - 'Ho avuto piacere di ...

Napoli, Giuntoli: "Serenità e unità d'intenti. Fino in fondo con Gattuso" 'C'è grande serenità, unità di intenti, abbiamo passato un periodo un po' travagliato'. Cristiano Giuntoli , direttore sporitvo del Napoli , spiega così il momento degli azzurri parlando poi anche del ...

Sorteggio ottavi Europa League 2020-2021 dove vederlo: canale tv e diretta streaming Goal.com Real Sociedad Manchester United, Amad Diallo debutta con i Red Devils Amad Diallo corona il suo sogno e debutta con il Manchester United nel match di Europa League contro la Real Sociedad Amad Diallo ha coronato il suo sogno ed è riuscito ad esordire con la maglia del ...

Dzeko-Borja Majoral, la Roma vince 2-0 in casa Braga BRAGA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – La Roma perde Cristante e Ibanez ma chiude sul 2-0 sul campo del Braga nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Decidono le reti dei due attaccanti in un ...

