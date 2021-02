Europa League | Milan | Napoli e Roma tornano in campo Ecco il programma TV dei sedicesimi

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ibrahimovic La settimana di coppe europee continua con l’2020/21, che dà il via alla fase finale con l’andata dei. Tra le squadre impegnate, le tre italiane. Rossoneri e giallorossi inalle 18.55, mentre in serata sarà la volta degli azzuri. Le partite sono trasmesse in esclusiva dai canali Sky, con un match (Granada-) in chiaro su Tv8.: dove seguire idi giovedì 18 febbraio 2021 Le partite disi giocano tutte in un’unica giornata.quali Sky ha deciso di trasmettere (nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV): DINAMO KIEV-BRUGGE Ore 16.00, ...

Oggi Napoli, Roma e Milan , le tre italiane rimaste in corsa per la UEFA2020/2021 , scendono in campo per affrontare le loro avversarie nel primo turno dei sedicesimi di finale della competizione europea. Ecco i dettagli su a che ora e dove vederle in TV e ...Commenta per primo L'entra nel vivo, con i sedicesimi di finale, in programma domani. Compiti non proibitivi per le tre italiane della competizione, Milan, Napoli e Roma, tutte impegnate in trasferta. La ...Commenta per primo L’Europa League entra nel vivo, con i sedicesimi di finale, in programma domani. Compiti non proibitivi per le tre italiane della competizione, Milan, Napoli e Roma, tutte impegnate ...Riparte l'Europa League con l'andata dei sedicesimi di finale e le tre italiane qualificate in campo. Si parte alle 16 con la sfida tra due retrocesse dalla ...