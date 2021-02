Europa League | Milan agguantato dalla Stella rossa nel recupero | 2 - 2

sscnapoli : ?? | I convocati di #GranadaNapoli ?? - SkySport : ??? BRAGA-ROMA 0-2 Risultato finale ? ? #Dzeko (5') ? #Mayoral (87') ? Europa League - andata dei sedicesimi di fina… - romatv : ???? È il giorno di #BragaRoma ???? Chi potrà trascinare l’@OfficialASRoma in questi sedicesimi di andata di Europa… - LaPresse_news : Europa League, #Milan beffato nel recupero: 2-2 in casa della Stella Rossa - YBah96 : RT @emmeemme__: kizzà cusa fa l'inda stasera Ahsgshshsgsgsg che cazzo me ne frega dei sedicesimi di europa league mongoloidi -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Goal.com

Il Napoli di Gattuso si presenta ai sedicesimi di finale diin piena emergenza. Gli azzurri a Granada si giocano metà qualificazione agli ottavi ma con una rosa dei disponibili ridotta all'osso: solo 14 giocatori disponibili più sei aggregati ...DIRETTA LILLE AJAX (RISULTATO 0 - 0), FORMAZIONI UFFICIALI, VIA! Sta per accendersi la diretta diLille Ajax , valida per i sedicesimi di finale: prima che facciano il loro ingresso in campo anche le formazioni ufficiali del match, approfittiamone per analizzare qualche dato ...La Roma di Paulo Fonseca vince 2-0 in traferta contro il Braga nel match di andata dei sedicisimi di finale di Europa League. Allo Stadio Municipal della ...Pari beffa per il Milan nei sedicesimi di finale di Europa League. I rossoneri, per due volte in vantaggio, vengono raggiunti dalla Stella Rossa di Dejan Stankovic. Finisce 2-2 al Marakanà di Belgrado ...