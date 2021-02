Europa League | la probabile formazione di Gattuso per il match contro il Granada

sscnapoli : ?? | I convocati di #GranadaNapoli ?? - sscnapoli : ?? | #GranadaNapoli sarà diretta dall’arbitro russo Karasev ?? - Gazzetta_it : #Sacchi e il film rossonero di Belgrado: 'Arbitri al night, spari e svenimenti, che bolgia!' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Granada, Rui Silva: 'Sarà una partita difficile contro una grande squadra come il Napoli, ma non ci spa… - RepMilan : Europa League, Simic: 'Questo Milan è da scudetto, e Maldini è il suo tesoro' -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Vive a Zagabria, è presidente dell'Associazione calciatori della Croazia e oggi sarà in tribuna al Marakana per seguire Stella Rossa - Milan, andata dei sedicesimi di. Simic, ci parli ...Stasera di scena le italiane in. glb/red SponsorBELGRADO - Dario Simic, 50 anni a novembre, è presidente dell'associazione dei calciatori croati, ma anche osservatore del Milan. E' in questa veste che si trova a Belgrado per la partita di stasera ...Non solo l’arrivo del Napoli ma anche quella dell’ambasciatore Riccardo Guariglia, napoletano, e che questa sera sarà ospite del club e del sindaco di Granada Luis Salvador García nello stadio de Los ...