Europa League, il Napoli crolla contro il Granada: al Maradona servirà un'impresa Tempo di lettura: 3 minutiUn brutto Napoli si smarrisce in Andalusia e rischia di compromettere il cammino in Europa League. La squadra di Gattuso perde 2-0 all'Estadio Nuevo Los Carmenes contro un Granada compatto e cinico e giovedi' prossimo servira' una complicata rimonta per conquistare il pass per gli ottavi. Fuori dalla Coppa Italia e con la sconfitta in Supercoppa Italiana sul groppone, per i partenopei l'uscita prematura dall'Europa sarebbe un altro macigno in una stagione fin qui troppo a intermittenza per le ambizioni di De Laurentiis e di tutti i tifosi. L'andata dei sedicesimi contro gli spagnoli non inizia nel migliore dei modi e fin dalle battute iniziali gli azzurri, ancora privi di diversi titolari tra cui Manolas, Koulibaly e Mertens e imbottiti di ...

