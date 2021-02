Europa League, i risultati delle 18,55: Manchester United e Tottenham in scioltezza. Leverkusen beffato dopo la rimonta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono terminate le partite delle 18.55 dell’andata dei sedicesimi di Europa League. Festival del gol in Young Boys-Bayer Leverkusen. I padroni di casa in vantaggio 3-0 al primo tempo, si fanno riprendere dalla doppietta di Shick e Diaby nella ripresa, ma riescono a vincerla all’87 con Siebatcheu. Netto 0-4 dello United contro la Real Sociedad che mette in cassaforte la qualificazione grazie alle reti di Bruno Fernandes (2), Rashford e James. Tutto facile anche l’altra inglese, il Tottenham che si impone 4-1 in casa del Wolfsberger. A segno anche Bale. Questi i risultati completi dei match delle 18.55: Braga-Roma 0-2 Krasnodar-Dinamo Zagabria 2-3 Olympiakos-Psv 4-2 Real Sociedad-Manchester United 0-4 Slavia ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono terminate le partite18.55 dell’andata dei sedicesimi di. Festival del gol in Young Boys-Bayer. I padroni di casa in vantaggio 3-0 al primo tempo, si fanno riprendere dalla doppietta di Shick e Diaby nella ripresa, ma riescono a vincerla all’87 con Siebatcheu. Netto 0-4 dellocontro la Real Sociedad che mette in cassaforte la qualificazione grazie alle reti di Bruno Fernandes (2), Rashford e James. Tutto facile anche l’altra inglese, ilche si impone 4-1 in casa del Wolfsberger. A segno anche Bale. Questi icompleti dei match18.55: Braga-Roma 0-2 Krasnodar-Dinamo Zagabria 2-3 Olympiakos-Psv 4-2 Real Sociedad-0-4 Slavia ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #GranadaNapoli ?? - SkySport : ??? STELLA ROSSA-MILAN 2-2 Risultato finale ? ? aut. #Pankov (42') ? rig. #Kanga (52') ? rig. #Hernandez (61') ?… - SkySport : ??? BRAGA-ROMA 0-2 Risultato finale ? ? #Dzeko (5') ? #Mayoral (87') ? Europa League - andata dei sedicesimi di fina… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL DATO - Il Napoli non subiva due gol in così poco tempo in Europa League, dalla partita contro il Wolfsburg nel 2015… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL DATO - Il Napoli non subiva due gol in così poco tempo in Europa League, dalla partita contro il Wolfsburg nel 2015… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Granada - Napoli 2 - 0 diretta Herrera - Kenedy, azzurri sotto shock Il Napoli di Gattuso si presenta ai sedicesimi di finale di in piena emergenza. Gli azzurri a Granada si giocano metà qualificazione agli ottavi ma con una rosa dei disponibili ridotta all'osso: solo ...

Stella Rossa - Milan 2 - 2: beffa per i rossoneri che vengono raggiunti nei minuti di recupero Il Milan si illude a Belgrado, con la Stella Rossa che lo riacciuffa in dieci all'ultimo respiro. Finisce 2 - 2 nell'andata dei sedicesimi di Europa League: il Diavolo non torna alla vittoria dopo la sconfitta contro Lo Spezia in campionato, ma si prepara per il ritorno che si disputerà giovedì 25 febbraio a San Siro. Primo tempo Fin dai ...

Sorteggio ottavi Europa League 2020-2021 dove vederlo: canale tv e diretta streaming Goal.com Fonseca: "Dzeko e Mayoral insieme? Non lo escludo in futuro" BRAGA (Portogallo) - Paulo Fonseca sorride per il ritorno al gol di Dzeko e per il successo a Braga della sua Roma, che ha ipotecato il passaggio agli ottavi di finale di Europa League: "Dzeko ha ...

Granada-Napoli 2-0 LIVE: Herrera e Kenedy in due minuti! 10 Riparte il cammino europeo del Napoli. Dopo il successo in campionato sulla Juventus, gli azzurri di Gattuso tornano in campo per l’andata dei sedicesimi di Europa League e alle 21 vanno sul campo ...

Il Napoli di Gattuso si presenta ai sedicesimi di finale di in piena emergenza. Gli azzurri a Granada si giocano metà qualificazione agli ottavi ma con una rosa dei disponibili ridotta all'osso: solo ...Il Milan si illude a Belgrado, con la Stella Rossa che lo riacciuffa in dieci all'ultimo respiro. Finisce 2 - 2 nell'andata dei sedicesimi di: il Diavolo non torna alla vittoria dopo la sconfitta contro Lo Spezia in campionato, ma si prepara per il ritorno che si disputerà giovedì 25 febbraio a San Siro. Primo tempo Fin dai ...BRAGA (Portogallo) - Paulo Fonseca sorride per il ritorno al gol di Dzeko e per il successo a Braga della sua Roma, che ha ipotecato il passaggio agli ottavi di finale di Europa League: "Dzeko ha ...10 Riparte il cammino europeo del Napoli. Dopo il successo in campionato sulla Juventus, gli azzurri di Gattuso tornano in campo per l’andata dei sedicesimi di Europa League e alle 21 vanno sul campo ...