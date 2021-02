Europa League, Granada-Napoli: Gattuso con Osimhen di punta, gli spagnoli con Molina. Le formazioni ufficiali (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alle ore 21.05 il Napoli sarà ospite del Granada nella gara valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League.Le formazioni ufficiali del match.Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, Duarte, Vallejo, Neva; Herrera, Gonalons; Machis, Montoro, Kenedy; Jorge Molina. Allenatore: Diego Martínez.Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, Fabiàn; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso. Leggi su mediagol (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alle ore 21.05 ilsarà ospite delnella gara valida per l'andata dei sedicesimi di finale di.Ledel match.(4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, Duarte, Vallejo, Neva; Herrera, Gonalons; Machis, Montoro, Kenedy; Jorge. Allenatore: Diego Martínez.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, Fabiàn; Politano, Elmas, Insigne;. Allenatore:

