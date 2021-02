Europa League | Granada-Napoli 2-0 | Herrera e Kennedy affondano gli azzurri

(Di venerdì 19 febbraio 2021)termina 2-0 per la formazione spagnola, complicando non poco la qualificazione per glidi Gattuso, troppo brutti per essere veri.Ilbatte 2-0 il Calcionell’andata dei 16/i di finale di, giocata nella città andalusa. La squadra spagnola ha costruito il doppio vantaggio nel primo tempo, con

sscnapoli : ?? | I convocati di #GranadaNapoli ?? - SkySport : ??? BRAGA-ROMA 0-2 Risultato finale ? ? #Dzeko (5') ? #Mayoral (87') ? Europa League - andata dei sedicesimi di fina… - OptaPaolo : 6 - Il Napoli ha perso la gara d'andata nella fase a eliminazione diretta dell'Europa League per la sesta volta - i… - infoitsport : Highlights e gol Braga Roma 0-2: VIDEO Europa League sedicesimi di finale andata - infoitsport : Europa League, i risultati delle gare delle 18.55: Schick non basta al Bayer, Bruno Fernandes-show -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Goal.com

L'arbitro fischia l'inizio della gara Primo Tempo Quella tra Granada e Napoli è la gara di andata dei sedicesimi di finale di. Gattuso a fronte delle numerose assenze, come quelle di ...Il Napoli è stato sconfitto in trasferta per 2 - 0 dal Granada nella sfida di andata dei sedicesimi di finale di. Le reti portano la firma di Herrera (19') e di Kenedy al (21').Il Milan affronta la Stella Rossa di Belgrado nei sedicesimi di finale di Europa League: brutte notizie per Pioli in vista del derby Torna l'avventura ...Gli azzurri sconfitti per 2-0 dagli andalusi nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, qualificazione a rischio Il Napoli è a un passo dal vedere sfumato anche il terzo obiettivo stagiona ...