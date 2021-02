Europa League, disastro Napoli: il Granada si impone per 2-0 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo la vittoria della Roma e il pari del Milan, arriva la nota stonata per il terzetto italiano in Europa League. Cade, infatti, il Napoli nella trasferta di Granada. Gli spagnoli si impongono per 2-0 e mettono un'ipoteca in vista del ritorno, dato che gli azzurri saranno costretti a imporsi con almeno tre reti di scarto. Un'impresa difficile, ma non impossibile.IL FILM DEL MATCHLa buona partenza del Napoli sembra promettere bene. Al 7' Elmas si rende minaccioso e va a colpire dalla distanza, non trovando di poco la porta. Passano 10 minuti e il Granada aumenta il ritmo andando al tiro con Molina, murato in extremis. Al 19' gli spagnoli sbloccano il risultato: cross di Kenedy che trova il colpo di testa di Yangel Herrera, che infila sul primo palo Meret. Due minuti dopo è Kenedy a ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo la vittoria della Roma e il pari del Milan, arriva la nota stonata per il terzetto italiano in. Cade, infatti, ilnella trasferta di. Gli spagnoli si impongono per 2-0 e mettono un'ipoteca in vista del ritorno, dato che gli azzurri saranno costretti a imporsi con almeno tre reti di scarto. Un'impresa difficile, ma non impossibile.IL FILM DEL MATCHLa buona partenza delsembra promettere bene. Al 7' Elmas si rende minaccioso e va a colpire dalla distanza, non trovando di poco la porta. Passano 10 minuti e ilaumenta il ritmo andando al tiro con Molina, murato in extremis. Al 19' gli spagnoli sbloccano il risultato: cross di Kenedy che trova il colpo di testa di Yangel Herrera, che infila sul primo palo Meret. Due minuti dopo è Kenedy a ...

