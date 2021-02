Europa League, clamoroso in Molde-Hoffenheim: pizze d’asporto a bordo campo (VIDEO) (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sembra incredibile, invece è tutto vero. Durante Molde-Hoffenheim, match valevole per i sedicesimi di finale di Europa League, le telecamere hanno inquadrato quello che è sembrato proprio essere un fattorino addetto alla consegna di pizze a domicilio. Due pizze che compaiono a bordo campo al 20? del primo tempo, una scena sicuramente inusuale e ancora non del tutto chiara visto che non si capisce chi sia stato a potersi gustare delle pizze a bordo campo. In alto il VIDEO dell’accaduto. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sembra incredibile, invece è tutto vero. Durante, match valevole per i sedicesimi di finale di, le telecamere hanno inquadrato quello che è sembrato proprio essere un fattorino addetto alla consegna dia domicilio. Dueche compaiono aal 20? del primo tempo, una scena sicuramente inusuale e ancora non del tutto chiara visto che non si capisce chi sia stato a potersi gustare delle. In alto ildell’accaduto. SportFace.

