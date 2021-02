Europa League | Braga - Roma 0 - 2 Dzeko e Mayoral a segno

(Di giovedì 18 febbraio 2021), 18 febbraio 2021 - Lariprende nel modo migliore il suo cammino in: i giallorossi vincono in casa delper 2 - 0, ma perdono altri due elementi in una difesa già ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #GranadaNapoli ?? - SkySport : ??? STELLA ROSSA-MILAN 2-2 Risultato finale ? ? aut. #Pankov (42') ? rig. #Kanga (52') ? rig. #Hernandez (61') ?… - SkySport : ??? BRAGA-ROMA 0-2 Risultato finale ? ? #Dzeko (5') ? #Mayoral (87') ? Europa League - andata dei sedicesimi di fina… - marco171292 : @M4ck79 @emmeemme__ Ve la faccio semplice NON CE NE FREGA UN CAZZO DELL'EUROPA LEAGUE - twilight_townn : Fuori dalla Coppa Italia e fuori dall'Europa League in otto giorni. Masterclass. -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Goal.com

Commenta per primo Dejan Stankovic , tecnico della Stella Rossa , parla a Sky Sport dopo il pareggio con il Milan nell'andata dei sedicesimi di: 'Il Milan è micidiale, molto veloce. Non abbiamo mollato e sono contento per i ragazzi'. DERBY - 'Il mio derby era stasera, poi vediamo cosa succede'. STADIO - 'Ho avuto piacere di ...'C'è grande serenità, unità di intenti, abbiamo passato un periodo un po' travagliato'. Cristiano Giuntoli , direttore sporitvo del Napoli , spiega così il momento degli azzurri parlando poi anche del ...L'allenatore della Roma Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il match di Europa League contro il Braga ...Le parole di Stefano Pioli, tecnico rossonero. MILANO – Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a SkySport nel post Stella Rossa-Milan, sfida valida per l’andata dei sedicesimi di finale ...