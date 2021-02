Europa League: beffa Milan al 93’ in superiorità numerica (2-2). Roma comoda con Dzeko e Borja Mayoral (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sorrisi a metà per le italiane impegnate alle 18.55 nell’andata dei Sedicesimi di Europa League. La Roma vince 2-0 a Braga, grazie alla rete di Dzeko al ritorno da titolare. Ottima la partita dei giallorossi, che macinano gioco ma mancano di cinismo per chiudere la disputa. Ci pensa Borja Mayoral a risolverla all’87. Milan beffato al 93?. I ragazzi di Pioli si fanno riprendere da Pavkov, dopo essere passati per due volte in vantaggio, prima con l’autorete di Pankov sul finire del primo tempo e poi con Theo Hernandez su rigore al 61?. Finisce 2-2 a Belgrado con il Milan che non riesce a sfruttare la superiorità numerica dopo l’espulsione di Rodic al 77?. In mezzo il momentaneo pareggio su rigori di ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sorrisi a metà per le italiane impegnate alle 18.55 nell’andata dei Sedicesimi di. Lavince 2-0 a Braga, grazie alla rete dial ritorno da titolare. Ottima la partita dei giallorossi, che macinano gioco ma mancano di cinismo per chiudere la disputa. Ci pensaa risolverla all’87.to al 93?. I ragazzi di Pioli si fanno riprendere da Pavkov, dopo essere passati per due volte in vantaggio, prima con l’autorete di Pankov sul finire del primo tempo e poi con Theo Hernandez su rigore al 61?. Finisce 2-2 a Belgrado con ilche non riesce a sfruttare ladopo l’espulsione di Rodic al 77?. In mezzo il momentaneo pareggio su rigori di ...

Fonseca: "Dzeko e Mayoral insieme? Non lo escludo in futuro" BRAGA (Portogallo) - Paulo Fonseca sorride per il ritorno al gol di Dzeko e per il successo a Braga della sua Roma, che ha ipotecato il passaggio agli ottavi di finale di Europa League: "Dzeko ha ...

Granada-Napoli 2-0 LIVE: Herrera e Kenedy in due minuti! 10 Riparte il cammino europeo del Napoli. Dopo il successo in campionato sulla Juventus, gli azzurri di Gattuso tornano in campo per l’andata dei sedicesimi di Europa League e alle 21 vanno sul campo ...

