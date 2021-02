Europa League 2020/2021, sedicesimi di finale: tabellone e accoppiamenti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Al via i sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021, ecco dunque il tabellone completo con tutti e sedici gli accoppiamenti. Si entra nella fase a eliminazione diretta e le tre italiane sono attese da impegni insidiosi. In campo il Milan contro la Stella Rossa, la Roma che affronta il Braga e il Napoli che se la vedrà con il Granada. Di seguito dunque il tabellone con tutte le sfide in programma. tabellone sedicesimi Wolfsberg (AUT) – Tottenham (ENG) 1-4 Dynamo Kyiv (UKR) – Club Brugge (BEL) 1-1 Real Sociedad (ESP) – Manchester United (ENG) 0-4 Benfica (POR) – Arsenal (ENG) 1-1 Crvena zvezda (SRB) – AC Milan (ITA) 2-2 Antwerp (BEL) – Rangers (SCO) 3-4 Slavia Praha (CZE) – Leicester (ENG) ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Al via ididi, ecco dunque ilcompleto con tutti e sedici gli. Si entra nella fase a eliminazione diretta e le tre italiane sono attese da impegni insidiosi. In campo il Milan contro la Stella Rossa, la Roma che affronta il Braga e il Napoli che se la vedrà con il Granada. Di seguito dunque ilcon tutte le sfide in programma.Wolfsberg (AUT) – Tottenham (ENG) 1-4 Dynamo Kyiv (UKR) – Club Brugge (BEL) 1-1 Real Sociedad (ESP) – Manchester United (ENG) 0-4 Benfica (POR) – Arsenal (ENG) 1-1 Crvena zvezda (SRB) – AC Milan (ITA) 2-2 Antwerp (BEL) – Rangers (SCO) 3-4 Slavia Praha (CZE) – Leicester (ENG) ...

