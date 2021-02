Europa League 2020-2021: Manchester United e Tottenham a valanga, l’Arsenal pareggia col Benfica (Di venerdì 19 febbraio 2021) I sedicesimi di finale di Europa League sono cominciati con tanti pronostici rispettati e poche sorprese. Nel big match Benfica e Arsenal hanno pareggiato 1-1. Pizzi ha portato avanti i portoghesi con un rigore trasformato al cinquantacinquesimo, ma Saka ha pareggiato due minuti più tardi. Tanti goal tra Antwerp e Rangers, coi secondi che hanno vinto 3-4. Per i neerlandesi hanno segnato Refaelov, Avenatti e Hongla, mentre per gli scozzesi hanno siglato le reti Aribo, Barisic, che ha realizzato due rigori, e Kent. 3-3 tra Molde e Hoffenheim, goal di Ellingsen, Ulland Andersen e Fofana per i primi e di Dabbur, autore di una doppietta, e Baumgartner per i secondi. Lo Shaktar Donetsk vince 0-2 in casa del Maccabi Tel Aviv con le reti di Alan Patrick e Tete. 0-2 anche per il Villareal sul campo del ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) I sedicesimi di finale disono cominciati con tanti pronostici rispettati e poche sorprese. Nel big matche Arsenal hannoto 1-1. Pizzi ha portato avanti i portoghesi con un rigore trasformato al cinquantacinquesimo, ma Saka hato due minuti più tardi. Tanti goal tra Antwerp e Rangers, coi secondi che hanno vinto 3-4. Per i neerlandesi hanno segnato Refaelov, Avenatti e Hongla, mentre per gli scozzesi hanno siglato le reti Aribo, Barisic, che ha realizzato due rigori, e Kent. 3-3 tra Molde e Hoffenheim, goal di Ellingsen, Ulland Andersen e Fofana per i primi e di Dabbur, autore di una doppietta, e Baumgartner per i secondi. Lo Shaktar Donetsk vince 0-2 in casa del Maccabi Tel Aviv con le reti di Alan Patrick e Tete. 0-2 anche per il Villareal sul campo del ...

