Eurolega, Milano ospita il Maccabi: orari e dove vederla in TV (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo il successo dell'andata, i biancorossi puntano al bis per consolidare il piazzamento in alta classifica. Palla a due alle 20.45 di MATTEO AIROLDI Leggi su quotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo il successo dell'andata, i biancorossi puntano al bis per consolidare il piazzamento in alta classifica. Palla a due alle 20.45 di MATTEO AIROLDI

