Eurobasket 2022, Italia in campo: oggi sfida con la Macedonia del Nord

L'Italia di Meo Sacchetti di nuovo in campo per le qualificazioni a Eurobasket 2022. Tre gare in programma in quattro giorni. Si inizia oggi alle 15.30 con Italia-Macedonia del Nord, poi la gara di domani ore 12.30 con l'Estonia. Si chiude domenica con il re-match con la Macedonia del Nord alle ore 13.

Eurobasket: l'Italia vuole confermarsi a punteggio pieno

Ritorna sui parquet europei l'Italbasket di Meo Sacchetti. Tre gare in quattro giorni per gli azzurri nella bolla adibita a Perm con l'obiettivo di continuare un cammino fin qui perfetto nel Gruppo B. In programma oggi alle 15.30 la prima sfida che metterà di fronte l'Italia alla Macedonia del Nord.

Ultime Notizie dalla rete : Eurobasket 2022 Italbasket al debutto contro la Macedonia del Nord PERM (RUSSIA) - È tutto pronto per l'esordio di Italbasket nella bolla di Pern, dove avrà luogo l'ultima finestra delle qualificazioni ad Eurobasket 2022 . Alle 15.30 di oggi gli Azzurri scenderanno in campo contro la Macedonia del Nord per recuperare la gara che si sarebbe dovuta disputare lo scorso novembre, ma che fu rinviata per ...

