Eugenie di York «ha fatto un cesareo, per via dell’intervento alla schiena» (Di giovedì 18 febbraio 2021) A nove giorni dalla nascita del primogenito avuto dal marito Jack Brookbank, Eugenie di York si starebbe riprendendo in fretta dal parto che, si scopre solo ora, è stato un cesareo. A svelarlo al magazine People, una fonte vicina alla famiglia reale, e ciò spiega anche il motivo per cui la principessa ha lasciato il Portland Hospital, lo stesso dove è nata anche lei, nel 199o, tre giorno dopo il parto, nulla a che vedere con le dimissioni in tempi record della cugina acquisita Kate Middleton. Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 febbraio 2021) A nove giorni dalla nascita del primogenito avuto dal marito Jack Brookbank, Eugenie di York si starebbe riprendendo in fretta dal parto che, si scopre solo ora, è stato un cesareo. A svelarlo al magazine People, una fonte vicina alla famiglia reale, e ciò spiega anche il motivo per cui la principessa ha lasciato il Portland Hospital, lo stesso dove è nata anche lei, nel 199o, tre giorno dopo il parto, nulla a che vedere con le dimissioni in tempi record della cugina acquisita Kate Middleton.

