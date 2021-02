Espulsioni M5S: Cabras, il porcospino e le natiche nude (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Un proverbio russo dice che sarebbe stolto chi volesse spaventare un porcospino mostrandogli le proprie natiche nude”. Lo scrive su Facebook il deputato M5S, Pino Cabras, dopo le 15 Espulsioni dal gruppo parlamentare fra i senatori Cinquestelle annunciate ieri sera dal reggente Vito Crimi, dopo il voto contrario alla fiducia al governo in Senato. “I 15 senatori che hanno votato no – ha sottolineato Crimi in un post – sono venuti meno all’impegno del portavoce del MoVimento che deve rispettare le indicazioni di voto provenienti dagli iscritti. Tra l’altro, il voto sul nascente Governo non è un voto come un altro. È il voto dal quale prendono forma la maggioranza che sostiene l’esecutivo e l’opposizione. Ed ora i 15 senatori che hanno votato no si collocano, nei fatti, all’opposizione”. L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Un proverbio russo dice che sarebbe stolto chi volesse spaventare unmostrandogli le proprie”. Lo scrive su Facebook il deputato M5S, Pino, dopo le 15dal gruppo parlamentare fra i senatori Cinquestelle annunciate ieri sera dal reggente Vito Crimi, dopo il voto contrario alla fiducia al governo in Senato. “I 15 senatori che hanno votato no – ha sottolineato Crimi in un post – sono venuti meno all’impegno del portavoce del MoVimento che deve rispettare le indicazioni di voto provenienti dagli iscritti. Tra l’altro, il voto sul nascente Governo non è un voto come un altro. È il voto dal quale prendono forma la maggioranza che sostiene l’esecutivo e l’opposizione. Ed ora i 15 senatori che hanno votato no si collocano, nei fatti, all’opposizione”. L'articolo ...

InvictusNon : M5S, cacciati i senatori che hanno votato no a Draghi. L'annuncio di Vito Crimi: 'Espulsi' - vittoriodiri : RT @gabelmanu: Quesito falso, espulsioni vere Conclusioni Devono eliminare il dissenso per fondare un altro partito ! @vitocrimi @luigi… - Euro_comunica : #Governo #Draghi , espulsione dal M5s per i 15 contrari - ALBERTOALBY5 : Espulsioni M5S: Cabras, il porcospino e le natiche nude - ALisimberti : RT @InvictusNon: Pino Cabras, il prossimo espulso dal M5s: 'Le minacce non mi spaventano, voto no a Draghi'. Caos anche alla Camera https:/… -