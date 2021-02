“Esco subito”. GF Vip, Rosalinda Cannavò con la valigia in mano. Stavolta il vaso è colmo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Meno una alla nuova diretta del Grande Fratello Vip e gli animi si scaldano. A tenere banco, oltre al televoto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi c’è il rapporto nato tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Vicenda ha però creato dei contrasti molto forti tra Rosalinda e l’amica Dayane Mello. Pare che nelle ultime ore ci sia stato un riavvicinamento, ma sembra difficile immaginare che i rapporti tornino come erano prima. Un messaggio aereo giunto nelle scorse ore sopra la Casa più spiata d’Italia ha quasi decretato la fine delle Rosmello, visto che i fan in questione si sono schierati unicamente dalla parte della modella brasiliana. In molti sono tutt’altro che convinti della veridicità di questa relazione sentimentale e c’è una persona vicinissima alla Mello che ha preso la parola qualche ora fa. Ovviamente ha difeso Dayane ed ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Meno una alla nuova diretta del Grande Fratello Vip e gli animi si scaldano. A tenere banco, oltre al televoto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi c’è il rapporto nato tra Andrea Zenga e. Vicenda ha però creato dei contrasti molto forti trae l’amica Dayane Mello. Pare che nelle ultime ore ci sia stato un riavvicinamento, ma sembra difficile immaginare che i rapporti tornino come erano prima. Un messaggio aereo giunto nelle scorse ore sopra la Casa più spiata d’Italia ha quasi decretato la fine delle Rosmello, visto che i fan in questione si sono schierati unicamente dalla parte della modella brasiliana. In molti sono tutt’altro che convinti della veridicità di questa relazione sentimentale e c’è una persona vicinissima alla Mello che ha preso la parola qualche ora fa. Ovviamente ha difeso Dayane ed ha ...

