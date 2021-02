Errori, ritardi, impreparazione: tutti gli errori commessi dall’Oms durante la pandemia (Di giovedì 18 febbraio 2021) ritardi, allarmi sottostimati, una sudditanza nei confronti della Cina che non ha permesso di agire subito con determinazione. Il bilancio della gestione della pandemia da parte dell’Oms è un vero e proprio disastro, stando al secondo rapporto provvisorio stilato sul tema dall’Ipppr, il gruppo indipendente per la preparazione e la risposta alle pandemie guidato dall’ex premier della Nuova Zelanda Helen Clark e dall’ex presidente della Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Una bocciatura totale, mesi e mesi segnati da “una serie di critici fallimenti nelle risposte globali e nazionali al Covid-19”. Con un bilancio, drammatico, di oltre due milioni di morti. Secondo l’Ipppr, quello che si evidenzia guardando al 2020 è che, nonostante gli avvertimenti lanciati dagli scienziati in questi anni, la preparazione nella gestione di una pandemia si ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 18 febbraio 2021), allarmi sottostimati, una sudditanza nei confronti della Cina che non ha permesso di agire subito con determinazione. Il bilancio della gestione dellada parte dell’Oms è un vero e proprio disastro, stando al secondo rapporto provvisorio stilato sul tema dall’Ipppr, il gruppo indipendente per la preparazione e la risposta alle pandemie guidato dall’ex premier della Nuova Zelanda Helen Clark e dall’ex presidente della Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Una bocciatura totale, mesi e mesi segnati da “una serie di critici fallimenti nelle risposte globali e nazionali al Covid-19”. Con un bilancio, drammatico, di oltre due milioni di morti. Secondo l’Ipppr, quello che si evidenzia guardando al 2020 è che, nonostante gli avvertimenti lanciati dagli scienziati in questi anni, la preparazione nella gestione di unasi ...

