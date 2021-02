Erreà Sport resta official technical sponsor di LBA: accordo fino al 2025 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Erreà Sport sponsor tecnico LBA.Erreà Sport ha annunciato di aver rinnovato il contratto di partnership tecnica che già la legava dal 2018 alla Lega Basket Serie A. Grazie a questo importante prolungamento valido per altre quattro stagioni Sportive, fino 2025, Erreà accompagnerà e prenderà parte a tutti i principali eventi organizzati dalla Lega tra cui L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021)tecnico LBA.ha annunciato di aver rinnovato il contratto di partnership tecnica che già la legava dal 2018 alla Lega Basket Serie A. Grazie a questo importante prolungamento valido per altre quattro stagioniive,accompagnerà e prenderà parte a tutti i principali eventi organizzati dalla Lega tra cui L'articolo

sportli26181512 : #AltriSport #LegaBasketSerieA Erreà Sport resta official technical sponsor di LBA: accordo fino al 2025: Erreà Spor… - CornerSportsgr : RT @ErreaOfficial: ?? @ErreaOfficial è lieta di annunciare il rinnovo della partnership tecnica con @LegaBasketA. Ancora insieme fino al 20… - BasketMagazine : New post: Errea Sport si conferma official technical sponsor di LBA fino al 2025 #basketmagazine - Nellinson : RT @ErreaOfficial: ?? @ErreaOfficial è lieta di annunciare il rinnovo della partnership tecnica con @LegaBasketA. Ancora insieme fino al 20… - ErreaOfficial : ?? @ErreaOfficial è lieta di annunciare il rinnovo della partnership tecnica con @LegaBasketA. Ancora insieme fino… -

Ultime Notizie dalla rete : Erreà Sport Serie A, Da oggi i bianconeri friulani vestono Erreà Nuovo sponsor tecnico. Firmato accordo per 5 anni. L'Associazione Sportiva Udinese apre il 2021 con un nuovo sponsor tecnico: Erreà Sport. L'accordo, firmato nei giorni scorsi, prevede una fornitura, per 5 anni, di materiale per tutto lo staff tecnico della società bianconera. Ma non solo. Sarà realizzato un portale e - ...

Un altro rinvio per la Pro Sesto La Lega Pro ha inoltre annunciato il rinnovo per quattro anni dell'accordo con Errea Sport che fornisce il pallone Connector.

Erreà Sport si conferma official technical sponsor di LBA fino al 2025 Sportando Nuovo sponsor tecnico. Firmato accordo per 5 anni. L'Associazione Sportiva Udinese apre il 2021 con un nuovo sponsor tecnico:. L'accordo, firmato nei giorni scorsi, prevede una fornitura, per 5 anni, di materiale per tutto lo staff tecnico della società bianconera. Ma non solo. Sarà realizzato un portale e - ...La Lega Pro ha inoltre annunciato il rinnovo per quattro anni dell'accordo con Erreache fornisce il pallone Connector.