Era da solo in piazza Sedile del Campo, bimbo di 7/8 anni affidato alla polizia municipale (Di giovedì 18 febbraio 2021) La polizia municipale di Salerno ha ritrovato, in piazza Sedile del Campo, un bambino di circa 7/8 anni. Immediato l’arrivo anche del personale delle Politiche Sociali del Comune che sta seguendo il caso. A dare l’allarme una signora salernitana che, in attesa degli agenti, gli ha comprato qualcosa da mangiare. Il bimbo è stato trasportato subito in ospedale avendo una lieve ferita sulla fronte. Il minore, tramite l’interprete, ha riferito di chiamarsi Cristinel ed è presumibilmente di nazionalità rumena. Al momento il piccolo si trova ancora in ospedale per tutti gli accertamenti medici, avendo un lieve trauma cranico. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ladi Salerno ha ritrovato, indel, un bambino di circa 7/8. Immediato l’arrivo anche del personale delle Politiche Sociali del Comune che sta seguendo il caso. A dare l’rme una signora salernitana che, in attesa degli agenti, gli ha comprato qualcosa da mangiare. Ilè stato trasportato subito in ospedale avendo una lieve ferita sulla fronte. Il minore, tramite l’interprete, ha riferito di chiamarsi Cristinel ed è presumibilmente di nazionalità rumena. Al momento il piccolo si trova ancora in ospedale per tutti gli accertamenti medici, avendo un lieve trauma cranico. Consiglia

forumJuventus : Pirlo post #FCPJuve: 'Non era la partita che dovevamo fare. Per fortuna il gol di Chiesa ha riaperto i giochi. Solo… - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - ZZiliani : Il calcio italiano è #Caressa e #Bergomi che indecentemente fingono di nulla davanti alla manata in faccia di… - destructioncle1 : RT @futtiniditutti: 'Rosalinda ti ricordi com'era vestito Zenga la prima volta che l'hai visto o ti ricordi solo di Dayane al provino?' NE… - rosmelloPe : RT @thskeeta: 'ti ricordi com'era vestito zenga la prima volta che l'hai visto o ti è successo solo con dayane al provino?' -

Ultime Notizie dalla rete : Era solo Ventimiglia, la lotta al Covid si sposta al confine: respinte le auto in arrivo dalla Francia Il transito in direzione Italia sulla frontiera alta ieri era scarsissimo. E i militari fermavano ... che ospita bar, supermercato e tabacchi, è rimasto aperto, anche se solo per effettuare il servizio ...

Test funzionano con varianti Covid?/ Cosa dice Iss, ma intanto arrivano nuovi tamponi Non è però un'analisi a disposizione del pubblico, ma un test che viene eseguito solo in centri ... Visto che la mutazione del coronavirus era stata prevista, scienziati e tecnici hanno lavorato ad un "...

Caccia alla pantera «itinerante», fake news a Casamassima: «Era solo un gatto» La Gazzetta del Mezzogiorno Tuoro, chiusa l’Unicredit Sette giorni solo col bancomat TUORO SUL TRASIMENO - Per tutta la settimana la filiale Unicredit di Tuoro è chiusa, rimane attivo il bancomat esterno. Lo ha reso noto il Comune in una nota informativa spiegando che "tutte le person ...

Champions con biglietto di solo ritorno: quando l'andata diventa una maledizione Da quattro anni la Juventus non si fa trovare pronta per la fase a eliminazione e sbaglia la prima partita. I problemi di approccio non ci furono nei due anni in cui la squadra arrivò in finale ...

Il transito in direzione Italia sulla frontiera alta ieriscarsissimo. E i militari fermavano ... che ospita bar, supermercato e tabacchi, è rimasto aperto, anche seper effettuare il servizio ...Non è però un'analisi a disposizione del pubblico, ma un test che viene eseguitoin centri ... Visto che la mutazione del coronavirusstata prevista, scienziati e tecnici hanno lavorato ad un "...TUORO SUL TRASIMENO - Per tutta la settimana la filiale Unicredit di Tuoro è chiusa, rimane attivo il bancomat esterno. Lo ha reso noto il Comune in una nota informativa spiegando che "tutte le person ...Da quattro anni la Juventus non si fa trovare pronta per la fase a eliminazione e sbaglia la prima partita. I problemi di approccio non ci furono nei due anni in cui la squadra arrivò in finale ...